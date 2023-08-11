Трамп призвал судить его после выборов 2024 года

Трамп призвал судить его только после выборов президента США 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что судебные процессы по делам против него следует проводить только после выборов американского лидера в 2024 году. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Этот суд, которого никогда не должно было бы случиться в связи с моим правом на свободу слова и громадной коррупцией [президента США Джо] Байдена, должен идти… после выборов», — призвал он.

Политик высказал недовольство, что прокуратура запланировала начать процесс по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года. По его мнению, обвинение повлияет на выборы на фоне начала электоральных мероприятий в ряде штатов. «Вмешательство в выборы», — заключил Трамп.

Ранее во время выступления перед своими сторонниками Трамп рассказал, что готов к новой порции обвинений. Он предположил, что ему должны предъявить их на следующей неделе.

Трамп также выступил с обвинением в адрес ведущей его дело судьи Тани Чуткан. По его словам, у нее имелись связи с юридической фирмой, обслуживавшей украинскую энергокомпанию Burisma, которая является бывшим работодателем сына американского лидера Джо Байдена Хантера.