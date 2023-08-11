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02:02, 11 августа 2023Мир

Трамп призвал судить его после выборов 2024 года

Трамп призвал судить его только после выборов президента США 2024 года
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reba Saldanha / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что судебные процессы по делам против него следует проводить только после выборов американского лидера в 2024 году. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Этот суд, которого никогда не должно было бы случиться в связи с моим правом на свободу слова и громадной коррупцией [президента США Джо] Байдена, должен идти… после выборов», — призвал он.

Политик высказал недовольство, что прокуратура запланировала начать процесс по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года. По его мнению, обвинение повлияет на выборы на фоне начала электоральных мероприятий в ряде штатов. «Вмешательство в выборы», — заключил Трамп.

Ранее во время выступления перед своими сторонниками Трамп рассказал, что готов к новой порции обвинений. Он предположил, что ему должны предъявить их на следующей неделе.

Трамп также выступил с обвинением в адрес ведущей его дело судьи Тани Чуткан. По его словам, у нее имелись связи с юридической фирмой, обслуживавшей украинскую энергокомпанию Burisma, которая является бывшим работодателем сына американского лидера Джо Байдена Хантера.

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    Марина Совина
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