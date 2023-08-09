Трамп обвинил ведущую его дело судью в связях с сыном Байдена

Трамп обвинил ведущую его дело судью Чуткан в связях с Хантером Байденом

Экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social выступил с обвинением в адрес ведущей его дело судьи Тани Чуткан, заявив, что у нее имелись связи с юридической фирмой, обслуживавшей украинскую энергокомпанию Burisma, которая является бывшим работодателем сына американского лидера Джо Байдена Хантера, сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что имевшиеся связи Чуткан с данной юридической конторой создают конфликт интересов.

Ранее адвокат бывшего Трампа Джон Лауро рассказал, что ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации политиком является атакой Белого дома на свободу слова и свободу прессы. Он признался, что «шокирован» отсутствием единства в американских СМИ против данной инициативы прокуратуры.