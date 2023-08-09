Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:11, 9 августа 2023Мир

Трамп обвинил ведущую его дело судью в связях с сыном Байдена

Трамп обвинил ведущую его дело судью Чуткан в связях с Хантером Байденом

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social выступил с обвинением в адрес ведущей его дело судьи Тани Чуткан, заявив, что у нее имелись связи с юридической фирмой, обслуживавшей украинскую энергокомпанию Burisma, которая является бывшим работодателем сына американского лидера Джо Байдена Хантера, сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что имевшиеся связи Чуткан с данной юридической конторой создают конфликт интересов.

Ранее адвокат бывшего Трампа Джон Лауро рассказал, что ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации политиком является атакой Белого дома на свободу слова и свободу прессы. Он признался, что «шокирован» отсутствием единства в американских СМИ против данной инициативы прокуратуры.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США объяснили неготовность допустить мирного разрешения конфликта на Украине

    В США указали на потерю одного из ключевых союзников

    На форуме «Армия-2023» впервые покажут комплексы «Ярс» и «Авангард»

    Россиянку обвинили в убийстве трехмесячного сына

    Трамп обвинил ведущую его дело судью в связях с сыном Байдена

    Модель с заболеванием кожи снялась в халате на голое тело

    Бороться с глобальной проблемой захотели с помощью особых коров

    В России заявили о развороте республиканцев против помощи Украине

    Госдеп отказался комментировать арест следившей за Зеленским украинки

    Названа самая частая причина гибели купающихся на столичных пляжах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости