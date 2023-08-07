Адвокат Трампа обвинил власти США в атаке на свободу слова

Адвокат Трампа заявил, что Белый дом атакует свободу слова и свободу прессы

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Джон Лауро в интервью телеканалу CNN заявил, что ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации политиком является атакой Белого дома на свободу слова и свободу прессы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ограничительный ордер, предложенный администрацией [президента США Джо] Байдена, является попыткой утаить от прессы важную нечувствительную информацию», — сказал Лауро.

Адвокат признался, что «шокирован» отсутствием единства в американских СМИ против данной инициативы прокуратуры. По его мнению, спецпредставитель прокуратуры США Джек Смит, который возглавляет обвинения против бывшего американского лидера в деле, связанном со штурмом Капитолия в январе 2021 года, не является независимым при принятии решений. Юрист считает, что Смит обязан получать разрешения от генпрокурора и Министерства юстиции США.

Ранее американская прокуратура предложила при помощи суда ограничить Дональду Трампу возможность публиковать посты в социальных сетях. Таким образом власти пытаются предотвратить случай раскрытия следственной информации по делу о пересмотре выборов 2020 года, которая может оказать давление на участников процесса.