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00:48, 7 августа 2023Мир

Адвокат Трампа обвинил власти США в атаке на свободу слова

Адвокат Трампа заявил, что Белый дом атакует свободу слова и свободу прессы
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sam Wolfe / Reuters

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Джон Лауро в интервью телеканалу CNN заявил, что ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации политиком является атакой Белого дома на свободу слова и свободу прессы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ограничительный ордер, предложенный администрацией [президента США Джо] Байдена, является попыткой утаить от прессы важную нечувствительную информацию», — сказал Лауро.

Адвокат признался, что «шокирован» отсутствием единства в американских СМИ против данной инициативы прокуратуры. По его мнению, спецпредставитель прокуратуры США Джек Смит, который возглавляет обвинения против бывшего американского лидера в деле, связанном со штурмом Капитолия в январе 2021 года, не является независимым при принятии решений. Юрист считает, что Смит обязан получать разрешения от генпрокурора и Министерства юстиции США.

Ранее американская прокуратура предложила при помощи суда ограничить Дональду Трампу возможность публиковать посты в социальных сетях. Таким образом власти пытаются предотвратить случай раскрытия следственной информации по делу о пересмотре выборов 2020 года, которая может оказать давление на участников процесса.

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    Марина Совина
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