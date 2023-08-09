Трамп заявил о готовности к новой порции обвинений

Трамп ожидает предъявления ему новой порции обвинений на следующей неделе

Бывший президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед своими сторонниками рассказал, что готов к новой порции обвинений, предположив, что ему должны предъявить их на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

«У меня, должно быть, будет четвертое [обвинение] где-то на следующей неделе», — заявил политик.

Отмечается, что очередной судебный процесс должен пройти в Джорджии. Трампу вменяют обвинения в том, что он якобы обращался к властям штата с просьбой найти голоса для победы на президентских выборах в 2020 году.

Ранее он выступил с обвинением в адрес ведущей его дело судьи Тани Чуткан, заявив, что у нее имелись связи с юридической фирмой, обслуживавшей украинскую энергокомпанию Burisma, которая является бывшим работодателем сына американского лидера Джо Байдена Хантера.