Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:48, 9 августа 2023Мир

Трамп заявил о готовности к новой порции обвинений

Трамп ожидает предъявления ему новой порции обвинений на следующей неделе

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед своими сторонниками рассказал, что готов к новой порции обвинений, предположив, что ему должны предъявить их на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

«У меня, должно быть, будет четвертое [обвинение] где-то на следующей неделе», — заявил политик.

Отмечается, что очередной судебный процесс должен пройти в Джорджии. Трампу вменяют обвинения в том, что он якобы обращался к властям штата с просьбой найти голоса для победы на президентских выборах в 2020 году.

Ранее он выступил с обвинением в адрес ведущей его дело судьи Тани Чуткан, заявив, что у нее имелись связи с юридической фирмой, обслуживавшей украинскую энергокомпанию Burisma, которая является бывшим работодателем сына американского лидера Джо Байдена Хантера.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Севастополя пригрозил уволить решившего закупить машины Citroën чиновника

    Раскрыта средняя стоимость школьного рюкзака

    Власти США и Болгарии обсудили помощь Украине

    Банк России предрек увеличение ключевой ставки к концу года

    В США назвали помогающее России решение Байдена

    Трамп заявил о готовности к новой порции обвинений

    ФНС опровергла наличие черного списка блогеров

    В ЛНР сообщили об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ кассетными боеприпасами

    Известный рэпер рассказал о причинах проблем с дыханием и потере голоса

    Полицейский предложил девушке заняться сексом в обмен на расследование дела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости