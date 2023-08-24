В США 23 октября начнут процесс по делу о вмешательстве в выборы

Суд Джорджии 23 октября начнет разбирательство по делу о вмешательстве в выборы

Суд Джорджии начнет разбирательство по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против Дональда Трампа, 23 октября текущего года. Об этом сказано в опубликованном постановлении, пишет ТАСС.

«Начать судебный процесс 23 октября 2023 года», — указано в документе.

Изначально судебный процесс планировалось провести в марте 2024 года. Однако прокурор округа Фултон Фэнни Уиллис потребовала перенести начало разбирательства на октябрь, сославшись на ходатайство.

Ранее Дональд Трамп заявил, что с гордостью будет готов пойти под арест по обвинению в попытках повлиять на итоги президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Как уточнялось, во время трех предыдущих судебных процессов американский политик «шел под арест» властей, когда его быстро отпускали без накладывания каких-либо ограничений. Предполагается, что экс-президент собирается провести похожий сценарий и в штате Джорджия.

21 августа стало известно, что Дональд Трамп договорился, что его отпустят под залог после слушания в суде по делу о вмешательстве в выборы. Подчеркивалось, что представители политика согласились выплатить залог в размере 200 тысяч долларов.