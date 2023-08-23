Экс-президент США Трамп заявил о готовности с гордостью пойти под арест

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что с гордостью будет готов пойти под арест по обвинению в попытках повлиять на итоги президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Об этом пишет РИА Новости.

«Никто никогда не боролся за чистоту выборов так, как это делал президент Дональд Дж. Трамп. За это я с гордостью пойду под арест завтра вечером в Джорджии», — заявил политик.

Во время трех предыдущих судебных процессов Трамп «шел под арест» властей, когда его быстро отпускали без накладывания каких-либо ограничений. Предполагается, что экс-президент собирается провести похожий сценарий и в штате Джорджия.

Ранее сообщалось, что Трамп договорился, что его отпустят под залог после слушания в суде по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Представители политика согласились выплатить залог в размере 200 тысяч долларов. Помимо этого, условием для выпуска Трампа на свободу является запрет на его контакты с кем-либо из сообвиняемых или свидетелей по делу.