Трамп прилетел в Атланту сдаваться властям

CNN: экс-президент Трамп прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям

Экс-президент США Дональд Трамп прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал CNN.

Вместе со своими советниками Трамп на борту частного самолета провел короткую встречу со своим новым адвокатом Стивеном Садоу. Выйдя из самолета, он поблагодарил репортеров, прежде чем сесть в автомобиль.

После этого экс-президент поехал в тюрьму округа Фултон, где его формально арестуют и вскоре освободят под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде.

Суд Джорджии решил начать разбирательство по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против Дональда Трампа, 23 октября текущего года.

Ранее Трамп заявил, что с гордостью будет готов пойти под арест по обвинению в попытках повлиять на итоги президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Как уточнялось, во время трех предыдущих судебных процессов американский политик «шел под арест» властей, когда его быстро отпускали без накладывания каких-либо ограничений. Предполагается, что экс-президент собирается провести похожий сценарий и в штате Джорджия.