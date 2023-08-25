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04:33, 25 августа 2023Мир

Трампа отпустили под залог после ареста

CNN: Трампа отпустили под залог $200 тыс. после ареста
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Экс-президента США Дональда Трампа арестовали, после чего отпустили под залог. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, сумма залога составила 200 тысяч долларов. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Ранее сообщалось, что Трамп взят под арест в тюрьме округа Фултон, куда он прибыл, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Как уточнялось, политика зарегистрировали в тюремных списках.

Экс-президент заявлял, что с гордостью будет готов пойти под арест по обвинению в попытках повлиять на итоги президентских выборов 2020 года в штате Джорджия.

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    Юлия Мискевич
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