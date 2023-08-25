Арест Трампа раскрыл его вес

Арест Трампа во Флориде раскрыл его вес, он составил 97,5 кг при росте 190,5 см

Непродолжительный арест экс-президента США Дональда Трампа в штате Джорджия сделал достоянием гласности его вес, он составляет 97,5 килограмма при росте 190,5 сантиметра. Об этом пишет РИА Новости.

Основные физические параметры Трампа раскрыты в записях тюрьмы округа Фултон. Бывший американский лидер описан как белый голубоглазый блондин или обладатель волос рыжеватого цвета — в буквальном переводе «клубничного» оттенка. Также в документации упомянуты его адрес во Флориде, инкриминируемые статьи и суммы залогов.

Ранее офис шерифа округа Фултон распространил магшот — официальное тюремное фото Трампа. Он стал первым за всю историю страны главой государства — бывшим или действующим,— которого сфотографировали при аресте.

Трамп был взят под арест в тюрьме округа Фултон, куда он прибыл, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Арест носил формальный характер, вскоре Трампа освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. После прохождения процедуры ареста экс-президент США назвал произошедшее «пародией на правосудие».

Суд Джорджии решил начать разбирательство по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против Дональда Трампа, 23 октября текущего года.

Ранее Трамп заявил, что с гордостью будет готов пойти под арест по обвинению в попытках повлиять на итоги президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Как уточнялось, во время трех предыдущих судебных процессов американский политик «шел под арест» властей, когда его быстро отпускали без накладывания каких-либо ограничений. Предполагается, что экс-президент собирается провести похожий сценарий и в штате Джорджия.