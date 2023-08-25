Трамп высмеял свой арест в Джорджии

Экс-президент США Трамп назвал свой арест в Джорджии «пародией на правосудие»

Экс-президент Дональд Трамп после прохождения ареста в тюрьме в штате Джорджия назвал произошедшее «пародией на правосудие». По его словам, он не сделал ничего плохого, пишет ТАСС.

«То, что произошло здесь, — это пародия на правосудие. Я не сделал ничего дурного», — заявил политик журналистам перед тем, как подняться на борт своего самолета.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп взят под арест в тюрьме округа Фултон , куда он прибыл, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.

Как уточнялось, политика зарегистрировали в тюремных списках. Арест носит формальный характер, вскоре Трампа освободят под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что с гордостью будет готов пойти под арест по обвинению в попытках повлиять на итоги президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Как уточнялось, во время трех предыдущих судебных процессов американский политик «шел под арест» властей, когда его быстро отпускали без накладывания каких-либо ограничений. Предполагалось, что экс-президент собирается провести похожий сценарий и в Джорджии.