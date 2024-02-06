Трампу отказали в иммунитете по делу о штурме Капитолия. Что это значит для бывшего президента США?

Защита Трампа обжалует решение суда отказать ему в иммунитете от преследования

Бывший американский лидер Дональд Трамп не получил президентский иммунитет. Федеральный апелляционный суд округа Колумбия во вторник, 6 февраля, отклонил его заявление об абсолютном иммунитете от уголовного преследования в деле о штурме Капитолия в 2021 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение суда.

Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом со всеми правами защиты любого другого обвиняемого по уголовному делу. Но любой исполнительный иммунитет, который мог защитить его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования Решение Апелляционного суда округа Колумбия

Таким образом, юридически Трамп стал обычным американским гражданином, который имеет право на все виды защиты и которого можно судить. Иммунитет, которым, по заявлению Трампа, он обладает как бывший президент, больше не защищает его от судебного преследования. Данное решение, которое приняла коллегия из трех судей, было единогласным.

В документе отмечается, что, если вмешательство Трампа в президентские выборы 2020 года будет доказано, это станет «беспрецедентным нападением на структуру правительства» США.

Было бы парадоксально, если бы президент, единственный наделенный конституционной обязанностью «заботиться о том, чтобы законы добросовестно исполнялись», был бы единственным должностным лицом, способным безнаказанно игнорировать эти законы Решение Апелляционного суда округа Колумбия

Судьи также отвергли утверждение Трампа о том, что отказ ему в иммунитете окажет «сдерживающее воздействие» на будущих президентов. «Предыдущие президенты осознавали, что подлежат импичменту и уголовной ответственности, по крайней мере при определенных обстоятельствах, поэтому возможность сдерживания исполнительной власти уже существует», — говорится в заключении суда. Между тем защита Трампа утверждала, что, если будущие руководители будут знать, что им могут предъявить обвинения за «официальные действия» на посту президента, они с большей неохотой будут принимать решения в рамках своей должности.

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Трамп обжалует решение суда об отказе ему в иммунитете

Дональд Трамп сможет обжаловать решение о непредоставлении ему иммунитета в Верховном суде до 12 февраля. В свою очередь, суд над Трампом по делу о попытке захвата Капитолия назначен на 4 марта 2024 года. Представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что экс-президент США обжалует отказ суда в иммунитете. «Президент Трамп при всем уважении не согласен с решением суда округа Колумбия и подаст апелляцию в интересах защиты института президентства и конституции», — сказал Чунг.

Адвокаты 45-го американского лидера добавили, что в отношении него не может быть принято подобное решение, так как он находился в статусе президента.

Экс-президенту США предъявили четыре пункта обвинения, ему грозит до 50 лет тюрьмы

Дональду Трампу предъявлено обвинение по четырем пунктам, в том числе «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав». По данным обвинениям согласно американским законам Трампу грозит до 50 лет тюрьмы.

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Бывший президент не признал себя виновным. Он утверждает, что работал над «обеспечением честности выборов» в рамках своих официальных полномочий на посту президента и поэтому имеет иммунитет от уголовного преследования. Его адвокаты также заявляют, что Трамп был оправдан Сенатом в ходе процедуры импичмента, он находится под защитой двойной ответственности и не может быть обвинен Министерством юстиции за эти же действия.

Захват здания Капитолия сторонниками Трампа произошел по его инициативе 6 января 2021 года с целью воспрепятствовать проведению подсчета голосов. Второй процесс импичмента в отношении Трампа был инициирован в феврале 2021 года после беспорядков в Вашингтоне. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринималась в США впервые.