Reuters: суд лишил Трампа иммунитета в деле о вмешательстве в выборы

Апелляционный суд США лишил экс-президента США Дональда Трампа иммунитета в деле о вмешательстве в выборы, постановив, что он может быть осужден за данное обвинение. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом со всеми правами защиты любого другого обвиняемого по уголовному делу. Но любой исполнительный иммунитет, который мог защитить его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования», — приводит издание решение суда.

Авторы материала отмечают, что бывший американский лидер предпримет попытку обжаловать решение суда. Адвокаты Трампа подчеркивают, что в отношении него не может быть предпринятого подобного решения, так как он находился в статусе президента.

Ранее стало известно о планах Трампа обжаловать отказ судьи снять с него ряд обвинений. Он планирует апеллировать к юридическому иммунитету главы государства.