Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:24, 6 февраля 2024Мир

Суд лишил Трампа иммунитета в деле о вмешательстве в выборы

Reuters: суд лишил Трампа иммунитета в деле о вмешательстве в выборы

Фото: Carlos Barria / Reuters

Апелляционный суд США лишил экс-президента США Дональда Трампа иммунитета в деле о вмешательстве в выборы, постановив, что он может быть осужден за данное обвинение. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом со всеми правами защиты любого другого обвиняемого по уголовному делу. Но любой исполнительный иммунитет, который мог защитить его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования», — приводит издание решение суда.

Авторы материала отмечают, что бывший американский лидер предпримет попытку обжаловать решение суда. Адвокаты Трампа подчеркивают, что в отношении него не может быть предпринятого подобного решения, так как он находился в статусе президента.

Ранее стало известно о планах Трампа обжаловать отказ судьи снять с него ряд обвинений. Он планирует апеллировать к юридическому иммунитету главы государства.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России нашли огромную свалку куриных яиц. Почему их решили выбросить?

      Лишившимся доступа к домам из-за обстрелов белгородцам помогут дополнительно

      В Литве предложили закрыть КПП на границе с Белоруссией для укрепления санкций

      Россиянин раскрыл траты на зимовку в Таиланде

      Шесть человек пострадали при ДТП на российской трассе

      Распространение iOS 17 замедлилось

      Иностранцы массово устремились в Россию благодаря одному нововведению

      Американское издание заявило о встрече Карлсона с Путиным

      Неизвестный украл картину и семь роутеров из главного здания МГУ

      Многодетного россиянина заподозрили в сексуальном насилии над тремя дочерьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше