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21:37, 7 декабря 2023Мир

Трамп обжалует отказ судьи снять с него ряд обвинений

Бывший президент США Трамп обжалует отказ судьи снять с него ряд обвинений
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обжалует отказ судьи снять с него ряд обвинений на основании апелляции к юридическому иммунитету главы государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные материалы.

«Подзащитный, президент Дональд Дж. Трамп, настоящим ставит в известность, что он подает апелляцию в Апелляционный суд США по округу Колумбия», — говорится в извещении.

Ранее суд отклонил ходатайства защиты Дональда Трампа о прекращении возбужденного против него уголовного дела о вмешательстве в выборы. Адвокаты бывшего американского лидера попросили федерального судью Таню Чуткан снять четыре обвинения, так как политик работал над «обеспечением честности выборов» 2020 года в рамках своих полномочий на посту главы Белого дома. По словам юристов, в связи с этим Трамп защищен «президентским иммунитетом».

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      Марина Совина
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