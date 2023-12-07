Бывший президент США Трамп обжалует отказ судьи снять с него ряд обвинений

Бывший президент США Дональд Трамп обжалует отказ судьи снять с него ряд обвинений на основании апелляции к юридическому иммунитету главы государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные материалы.

«Подзащитный, президент Дональд Дж. Трамп, настоящим ставит в известность, что он подает апелляцию в Апелляционный суд США по округу Колумбия», — говорится в извещении.

Ранее суд отклонил ходатайства защиты Дональда Трампа о прекращении возбужденного против него уголовного дела о вмешательстве в выборы. Адвокаты бывшего американского лидера попросили федерального судью Таню Чуткан снять четыре обвинения, так как политик работал над «обеспечением честности выборов» 2020 года в рамках своих полномочий на посту главы Белого дома. По словам юристов, в связи с этим Трамп защищен «президентским иммунитетом».

