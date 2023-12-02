Суд отклонил ходатайства Трампа о прекращении уголовного дела

CNN: суд отклонил ходатайства Трампа о прекращении дела о вмешательстве в выборы

Суд отклонил ходатайства защиты экс-резидента США Дональда Трампа о прекращении возбужденного против него уголовного дела о вмешательстве в выборы. Об этом сообщает телеканал CNN.

Адвокаты Трампа попросили федерального судью Таню Чуткан снять четыре обвинения, поскольку бывший глава государства работал над «обеспечением честности выборов» 2020 года в рамках своих официальных полномочий на посту президента, и поэтому защищен «президентским иммунитетом».

«Суд не может прийти к выводу, что наша Конституция предоставляет бывшим президентам абсолютный иммунитет за любые федеральные преступления, совершенные ими во время пребывания у власти», — сочла Чуткан. По ее словам, должность президента «не дает «права на пожизненный выход из тюрьмы», и Трамп в данном случае не может пользоваться «особыми условиями».

Также судья отвергла позицию защиты о том, что предъявить обвинения экс-президенту можно только в случае, если его подвергли импичменту, и что обвинения против него нарушили его права согласно Первой поправке к Конституции США (о свободе слова).

В ноябре адвокаты политика заявили, что дело о вмешательстве в федеральные выборы 2020 года должно быть приостановлено до вынесения решения о том, защищает ли Дональда Трампа от предъявленных ему обвинений президентский иммунитет.

Сам политик ранее заявил, что не беспокоится обо всех обвинениях в свой адрес. По его словам, он не думает о перспективах оказаться за решеткой и верит, что в конце концов победит.