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09:16, 2 ноября 2023Мир

Трамп заявил о президентской неприкосновенности по делу о вмешательстве в выборы

Bloomberg: Трамп попросил приостановить дело о выборах из-за иска по иммунитету

Фото: Scott Morgan / Reuters

Дело о вмешательстве в федеральные выборы 2020 года должно быть приостановлено до вынесения решения о том, защищает ли Дональда Трампа от предъявленных ему обвинений президентский иммунитет. Об этом заявили адвокаты бывшего американского лидера, сообщает Bloomberg.

Трамп попросил окружного судью США Таню Чуткан приостановить все разбирательства по делу о выборах до тех пор, пока вопросы, поднятые в его ходатайстве о президентской неприкосновенности не будут полностью решены. В судебных документах утверждается, что он обладает иммунитетом от судебного преследования, поскольку его поведение в 2020 году находилось в пределах президентских обязанностей.

Если иск по иммунитету будет удовлетворен, то запланированный на март судебный процесс над Трампом может быть отодвинут на несколько месяцев или перенесен на время после президентских выборов 2024 года.

Ранее экс-президент заявил, что не беспокоится обо всех обвинениях в свой адрес. По его словам, он не думает о перспективах оказаться за решеткой и верит, что в конце концов победит.

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      Дарья Балацкая
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