Трамп рассказал об отношении к многочисленным обвинениям в свой адрес

Дональд Трам заявил, что не беспокоится обо всех обвинениях в свой адрес

Экс-президент США Дональд Трам заявил, что не беспокоится о многочисленных обвинениях в свой адрес. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

По словам бывшего американского лидера, он не думает о перспективах оказаться за решеткой. На вопрос о своем отношении к риску попасть в тюрьму из-за обвинений, он ответил: «Я даже не думаю об этом и верю, что в конце концов мы победим».

24 августа Трамп прилетел в Атланту для сдачи местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Его освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде.

6 сентября бывший президент США рассказал, при каких условиях с него могут снять все обвинения.