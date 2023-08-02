Сговор против прав и вмешательство в официальные процедуры: Трампу предъявили четыре новых обвинения

Суд предъявил четыре новых обвинения экс-президенту США Дональду Трампу

Суд предъявил экс-президенту США Дональду Трампу четыре новых обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия его сторонниками.

Большое жюри присяжных согласилось с обвинениями по следующим пунктам: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав».

28 июля большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения бывшему президенту США по делу о хранении секретных документов.

В июне Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

Трампа обвиняют в попытке помешать утверждению результатов выборов

Экс-президента США обвинили в попытке помешать утверждению результатов выборов через насилие и хаос в Капитолии 6 января 2021 года, говорится в обвинительном заключении.

Обвиняемый и его сообщник пытались использовать насилие и хаос в Капитолии, призывая законодателей, на основе ложных заявлений о мошенничестве в ходе выборов, отложить утверждение их результатов Обвинительное заключение

6 января 2021 года митинг сторонников Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией.

7 января Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Он набрал более 270 голосов выборщиков.

Трампу грозит до 50 лет тюрьмы

Бывшему президенту США по четырем новым обвинениям согласно американским законам грозит до 50 лет тюрьмы, уточняет РИА Новости.

В параграфе 371 Кодекса США по пункту «сговор с целью обмана» предполагается штраф и тюремный срок до пяти лет, по обвинению в параграфе 1512 «воспрепятствование официальной процедуре» — до 20 лет заключения, за «сговор против прав» по параграфу 241 — до десяти лет тюрьмы. Однако, результат совершения деяния может иметь отягчающие обстоятельства. В этом случае наказание составляет вплоть до пожизненного заключения.

Аппарат специального прокурора США Джека Смита также сообщил, что Трамп, которому предъявили обвинения по делу о попытках препятствовать утверждению итогов выборов, имел шесть сообщников. Как уточнили в документах, некоторые из них были юристами. При этом имена сообщников не приводятся.

Прокурор хочет добиться рассмотрения по ускоренной процедуре

Спецпрокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений против Трампа и заявил, что его аппарат хочет добиться ускоренной процедуры проведения суда, чтобы доказательства могли быть оценены присяжными.

Атака на Капитолий была беспрецедентным нападением на американскую демократию. Она была подпитана ложью. С момента атаки на Капитолий минюст привержен привлечению к ответственности причастных к ней Джек Смит спецпрокурор США

Джек Смит напомнил, что до вынесения приговора Трамп считается невиновным. 3 августа в 16:00 (23:00 мск) политик должен будет явиться в Федеральный суд столичного округа Колумбия.

Штаб Трампа прокомментировал обвинения

Штаб бывшего президента США Дональда Трампа прокомментировал новые обвинения против политика, назвав ее попыткой действующего американского лидера Джо Байдена повлиять на будущие выборы в Соединенных Штатах в 2024 году.

Это ничто иное, кроме как свежая коррумпированная глава продолжающейся жалкой попытке преступной семьи Байдена и используемого ими в качестве оружия минюста вмешаться в президентские выборы 2024 года Штаб Дональда Трампа

В штабе отметили, что в настоящее время Трамп является фаворитом предстоящей президентской гонки. Там также подчеркнули, что политик всегда следовал законам и конституции, а также рекомендациям высокопоставленных юристов.

До того, как официально стало известно об обвинениях, Трамп заявил, что прокурор Джек Смит планирует предъявить новое обвинение в ближайшее время. «Я слышу, что невменяемый Джек Смит будет предъявлять еще одно фейковое обвинение вашему любимому президенту», — подчеркнул политик. Отмечалось, что у здания суда перед этим собралось много представителей СМИ.

Комментарий официального представителя МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выдвинутые обвинения против Дональда Трампа.

Трампу предъявлено обвинение по четырем статьям. По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало Мария Захарова официальный представитель МИД

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Трампа «будут добивать», поскольку в случае его осуждения шансы вновь стать президентом будут весьма призрачные. По его мнению, в этих условиях единственный шанс республиканцев в том, чтобы дискредитировать главного оппонента экс-президента, действующего американского лидера Джо Байдена.

