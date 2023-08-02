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01:44, 2 августа 2023Мир

В США рассказали о сообщниках Трампа

В США заявили о шести сообщниках Трампа, мешавших утверждению итогов выборов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

Бывший американский президент Дональд Трамп, которому предъявили обвинения по делу о попытках препятствовать утверждению итогов выборов, имел шесть сообщников. Об этом заявил аппарат специального прокурора США Джека Смита, пишет ТАСС.

Как уточнили в документах, некоторые из них были юристами. При этом имена ообщников не приводятся.

Ранее Суд предъявил экс-президенту Трампу новые обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана и вмешательства в официальные процедуры.

28 июля большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения бывшему президенту США по делу о хранении секретных документов.

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    Марина Совина
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