В США рассказали о сообщниках Трампа

В США заявили о шести сообщниках Трампа, мешавших утверждению итогов выборов

Бывший американский президент Дональд Трамп, которому предъявили обвинения по делу о попытках препятствовать утверждению итогов выборов, имел шесть сообщников. Об этом заявил аппарат специального прокурора США Джека Смита, пишет ТАСС.

Как уточнили в документах, некоторые из них были юристами. При этом имена ообщников не приводятся.

Ранее Суд предъявил экс-президенту Трампу новые обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана и вмешательства в официальные процедуры.

28 июля большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения бывшему президенту США по делу о хранении секретных документов.