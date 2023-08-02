Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам

CNN: суд предъявил экс-президенту США Трампу новые обвинения по четырем пунктам

Суд предъявил экс-президенту США Дональду Трампу новые обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана и вмешательства в официальные процедуры, передает телеканал CNN.

Большое федеральное жюри поддержало выдвижение обвинения политику по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и беспорядках в конгрессе в январе 2021 года.

Суд поддержал обвинение по следующим пунктам: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав».

28 июля большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения бывшему президенту США по делу о хранении секретных документов.

В июне Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.