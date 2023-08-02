Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 2 августа 2023Мир

Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам

CNN: суд предъявил экс-президенту США Трампу новые обвинения по четырем пунктам
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Суд предъявил экс-президенту США Дональду Трампу новые обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана и вмешательства в официальные процедуры, передает телеканал CNN.

Большое федеральное жюри поддержало выдвижение обвинения политику по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и беспорядках в конгрессе в январе 2021 года.

Суд поддержал обвинение по следующим пунктам: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав».

28 июля большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения бывшему президенту США по делу о хранении секретных документов.

В июне Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил новыми ударами по российской территории

    Военный эксперт назвал причину обвинений Польши в адрес Белоруссии

    Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам

    В России вырос процент долгостроя

    Белорусская теннисистка оценила отсутствие рукопожатий с украинками

    Стало известно о новом пакете военной помощи США Киеву

    Сенатор рассказал о месте запуска атаковавших Москву украинских дронов

    Раскрыта загадка уникальной регенерации аксолотлей

    Российские военные разбили группу украинских десантников у Соледара

    Все вокруг шутят про Райана Гослинга. Как задолго до «Барби» он стал любимым мемом россиян и символом самца-одиночки?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости