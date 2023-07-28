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02:39, 28 июля 2023Мир

Трампу предъявили новые обвинения

Дональду Трампу предъявили новые обвинения по делу о секретных документах
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о хранении секретных документов. Об этом говорится в опубликованных документах суда, сообщает The Washington Times.

В частности, утверждается, что Трамп пытался удалить кадры с камеры видеонаблюдения, на которых его помощники перемещают коробки с секретными документами в поместье Мар-а-Лаго.

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    Марина Совина
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