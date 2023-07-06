Помощник Трампа вынес из его особняка десятки коробок до обыска

Помощник Трампа вынес из его особняка десятки коробок за несколько дней до обыска ФБР

Помощник экс-президента США Дональда Трампа Уолт Наута вынес из его особняка в Мар-а-Лаго десятки коробок за несколько дней до обыска ФБР. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Этот факт Министерство юстиции использовало для оправдания своего беспрецедентного обыска в резиденции бывшего американского лидера два месяца спустя, в августе 2022 года, указывает газета, ссылаясь на новые детали заявки на ордер, обнародованные поздно вечером 5 июля.

Теперь Наута должен предстать перед федеральным судом на слушании обвинения. Ожидается, что помощник не признает себя виновным по обвинениям, согласно которым он вступил в сговор с Трампом, чтобы сохранить конфиденциальные правительственные документы, и солгал федеральным следователям.

Ранее Минюст США попросил суд запретить экс-президенту страны Дональду Трампу публиковать любые засекреченные материалы в ходе рассмотрения дела о хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго. Речь идет об информации, касающейся расследования, которая может быть использована американскими властями в других аналогичных делах против политиков.

Политику предъявили обвинения по 37 пунктам из-за того, что он хранил у себя секретные документы. Он заявил, что невиновен, а обвинения назвал «политическим преследованием». Каждый из пунктов обвинения грозит Трампу 20 годами тюрьмы.

В свою очередь, бывший президент США заявил, что имел полное право хранить в своем доме документы, в ненадлежащем хранении которых его обвиняет следствие.

Также Трамп назвал обвинения против себя политическим преследованием и попыткой администрации американского лидера Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».