Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:17, 14 июня 2023Мир

Трамп заявил о полном праве хранить секретные документы в своем доме

Экс-президент США Трамп заявил о полном праве хранить секретные документы в своем доме
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что имел полное право хранить в своем доме документы, в ненадлежащем хранении которых его обвиняет следствие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Какие документы президент ни решил бы взять с собой, у него есть на это полное право. Это его абсолютное право, и таков закон», — высказался Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Нью-Джерси.

Также Трамп назвал обвинения против себя политическим преследованием и попыткой администрации американского лидера Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».

13 июня Трампа отпустили из суда Майами без каких-либо условий, прокуратура признала его не склонным к побегу. В суде он заявил, что не признает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, и отверг все обвинения.

Дональду Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Польшу обвинили в подготовке к открытию второго фронта для борьбы с Россией
    Трамп заявил о полном праве хранить секретные документы в своем доме
    Трамп назвал обвинения против себя политическим преследованием
    Disney уточнила график выхода «Дэдпула 3» и новых «Мстителей»
    72-летняя звезда фильма о Джеймсе Бонде показала фигуру в купальнике
    В России создали способный работать в любую погоду дрон-тяжеловес «Ультиматум»
    Пушков указал на фразу Херша об отсутствии «спасительной фигуры» в США
    Россиян предупредили о рассылке поддельных удостоверений сотрудников банка
    В Одессе произошли взрывы
    Российские военные уничтожили обстреливающие Белгородскую область позиции ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.