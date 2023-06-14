Экс-президент США Трамп заявил о полном праве хранить секретные документы в своем доме

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что имел полное право хранить в своем доме документы, в ненадлежащем хранении которых его обвиняет следствие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Какие документы президент ни решил бы взять с собой, у него есть на это полное право. Это его абсолютное право, и таков закон», — высказался Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Нью-Джерси.

Также Трамп назвал обвинения против себя политическим преследованием и попыткой администрации американского лидера Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».

13 июня Трампа отпустили из суда Майами без каких-либо условий, прокуратура признала его не склонным к побегу. В суде он заявил, что не признает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, и отверг все обвинения.

Дональду Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

