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22:14, 13 июня 2023Мир

Трамп не признал свою вину в суде

Трамп не признал себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами

Экс-президент США Дональд Трамп заявил суду в Майами, что не признает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает телеканал CNN.

Трамп, по его данным, отверг все 37 пунктов обвинений. Отмечается, что во время пребывания в суде он технически находится под арестом.

Дональду Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

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    Марина Совина
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