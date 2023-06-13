Reuters: экс-президент США Трамп прибыл в суд Майами, где ему предъявят обвинения

Экс-президент США Дональда Трамп прибыл в суд города Майами, где ему зачитают обвинения, связанные с вывозом секретных материалов из Белого дома. Об этом сообщает Reuters.

Во время пребывания в суде бывший американский лидер будет формально находиться под арестом. У Трампа будет возможность ответить на обвинения. Также суд определит меру пресечения и график дальнейших слушаний.

Дональду Трампу предъявлены обвинения по 38 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.