Трампа отпустили из суда

CNN: суд Майами признал Трампа не склонным к побегу и отпустил из суда Майами без условий

Экс-президента США Дональда Трампа и его помощника отпустили из суда Майами без каких-либо условий, прокуратура признала обоих не склонными к побегу. Об этом сообщает CNN.

По информации вещателя, суд не установил каких-либо ограничений на перемещения и залога в отношении Трампа в деле о ненадлежащем обращении с судебными документами.

Это значит, что Трамп может далее без препятствий вести свою избирательную кампанию и встречаться со сторонниками в других штатах.

В суде Трамп заявил, что не признает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, и отверг все обвинения.

Дональду Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.