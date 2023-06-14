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04:10, 14 июня 2023Мир

Трамп назвал обвинения против себя политическим преследованием

Бывший президент США Трамп назвал обвинения против себя политическим преследованием
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал обвинения против себя политическим преследованием. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик добавил, что обвинения являются попыткой администрации американского лидера Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».

«Сегодня мы стали свидетелями самого гнусного и отвратительного злоупотребления полномочиями в истории нашей страны. Очень печально наблюдать за этим», — заявил он.

По словам бывшего главы Белого дома, речь идет о «вмешательстве в выборы и еще одной попытке украсть их результаты».

Дональду Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

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    Марина Совина
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