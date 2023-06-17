Трампу захотели запретить публиковать документы по его делу

The Hill: Трампу могут запретить публиковать любые материалы по делу о хранении документов

Минюст США попросил суд запретить экс-президенту страны Дональду Трампу публиковать любые засекреченные материалы в ходе рассмотрения дела о хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго. Об этом сообщает издание The Hill.

«Министерство юстиции подало ходатайство о блокировке для бывшего президента Трампа публикации любых засекреченных материалов, которые будут представлены его юридической команде на протяжении судебного дела», — сказано в публикации.

Речь идет об информации, касающейся расследования, которая может быть использована американскими властями в других аналогичных делах против политиков.

В статье говорится, что Дональду Трампу и его адвокатам должны передать для ознакомления 31 документ, который Минюст использует во время расследования дела.

Политику предъявили обвинения по 37 пунктам из-за того, что он хранил у себя секретные документы. Он заявил, что невиновен, а обвинения назвал «политическим преследованием». Каждый из пунктов обвинения грозит Трампу 20 годами тюрьмы.

В свою очередь, бывший президент США заявил, что имел полное право хранить в своем доме документы, в ненадлежащем хранении которых его обвиняет следствие.

Также Трамп назвал обвинения против себя политическим преследованием и попыткой администрации американского лидера Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».