Спецпрокурор США заявил о намерении добиваться быстрого суда над Трампом

Спецпрокурор США Смит заявил о намерении добиваться быстрого суда над Трампом

Аппарат спецпрокурора США намерен добиваться быстрого проведения суда над экс-президентом США по ускоренной процедуре, об этом заявил спецпрокурор Джек Смит в ходе выступления в Минюсте, его слова приводит ТАСС.

«В данном деле мой аппарат будет добиваться скорого проведения процесса, чтобы наши доказательства могли быть представлены в суде и оценены присяжными», — уточнил он.

Смит добавил, что расследование в отношении других лиц продолжается. Он также подтвердил, что обвинительное заключение было выдвинуто, в том числе в препятствовании проведения официальных процедур.

Суд предъявил Дональду Трампу новые обвинения по четырем пунктам. Большое федеральное жюри поддержало обвинение по следующим пунктам: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав».

