Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:32, 2 августа 2023Россия

Захарова прокомментировала предъявление Трампу новых обвинений в США

Захарова заявила, что Трампу предъявили обвинения в преддверии выборов в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала предъявление судом бывшему президенту США Дональду Трампу новых обвинений. Она выразила уверенность в том, что это было сделано намеренно в преддверии выборов в США в 2024 году.

«По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало», — заявила она.

Ранее стало известно, что экс-лидеру США предъявили обвинения по четырем пунктам: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав». Большое федеральное жюри поддержало выдвижение обвинения политику по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и беспорядках в конгрессе в январе 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил новыми ударами по российской территории

    Российский сенатор призвал Польшу не рассчитывать на благодарность Киева

    Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США

    Жена Стэйтема снялась в кружевном нижнем белье

    Военный эксперт назвал причину обвинений Польши в адрес Белоруссии

    Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам

    В России вырос процент долгостроя

    Белорусская теннисистка оценила отсутствие рукопожатий с украинками

    Стало известно о новом пакете военной помощи США Киеву

    Сенатор рассказал о месте запуска атаковавших Москву украинских дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости