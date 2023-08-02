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00:16, 2 августа 2023Мир

Трамп заявил о планах предъявить ему новое обвинение в ближайшее время

Трамп заявил, что ожидает предъявления ему нового обвинения в ближайшее время
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп ожидает, что прокурор Джек Смит планирует предъявить новое обвинение в ближайшее время, в 17:00 (00:00 мск). Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я слышу, что невменяемый Джек Смит будет предъявлять еще одно фейковое обвинение вашему любимому президенту, мне в 17.00», — заявил политик.

Как сообщает РИА Новости, у здания суда в Вашингтоне, где могут вынести решение о третьем обвинении против Трампа, собралось большое количество представителей СМИ.

28 июля большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения бывшему президенту США по делу о хранении секретных документов.

В июне Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

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    Марина Совина
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