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19:13, 6 февраля 2024Мир

Трамп обжалует отказ в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы

Трамп обжалует решение апелляционного суда, который отказал ему в иммунитете

Фото: Mike Segar / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп обжалует решение апелляционного суда, который отказал ему в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы, сообщается на сайте предвыборного штаба политика.

По словам представителя предвыборного штаба Стивена Чунга, без полного иммунитета глава государства не сможет выполнять свои обязанности. «Трамп со всем уважением выражает несогласие с решением суда по округу Колумбия и будет его обжаловать в интересах защиты института президентства и конституции», — заявил он.

Ранее апелляционный суд США лишил Трампа иммунитета в деле о вмешательстве в выборы, постановив, что он может быть осужден за данное обвинение. Адвокаты экс-президента подчеркивают, что в отношении него не может быть предпринятого подобного решения, так как он находился в статусе президента.

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      Варвара Кошечкина
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