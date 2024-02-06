Трамп обжалует отказ в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы

Трамп обжалует решение апелляционного суда, который отказал ему в иммунитете

Экс-президент США Дональд Трамп обжалует решение апелляционного суда, который отказал ему в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы, сообщается на сайте предвыборного штаба политика.

По словам представителя предвыборного штаба Стивена Чунга, без полного иммунитета глава государства не сможет выполнять свои обязанности. «Трамп со всем уважением выражает несогласие с решением суда по округу Колумбия и будет его обжаловать в интересах защиты института президентства и конституции», — заявил он.

Ранее апелляционный суд США лишил Трампа иммунитета в деле о вмешательстве в выборы, постановив, что он может быть осужден за данное обвинение. Адвокаты экс-президента подчеркивают, что в отношении него не может быть предпринятого подобного решения, так как он находился в статусе президента.