CNN: в Нью-Йорке начался суд над Трампом по делу о подкупе порноактрисы

В Нью-Йорке начался суд над бывшим американским лидером Дональдом Трампом по делу о подкупе им порноактрисы, с которой он состоял в связи. Об этом сообщает телеканал CNN.

Экс-президент во время избирательной кампании 2016 года выплатил звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс порядка 130 тысяч долларов, чтобы она не предавала огласке их контакты.

Трампу предъявили обвинение по 34 пунктам, каждый из которых предполагает тюремное заключение сроком до 4 лет. В случае признания вины присяжными, бизнесмен и кандидат в президенты может быть осужден на 136 лет тюрьмы.