Подтвердилась раскрытая порноактрисой фобия Трампа

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не любит акул, подтвердив фобию, которую ранее раскрыла порноактриса Сторми Дэниелс. Видео его выступления опубликовано на Youtube-канале Breitbart News.

Американский лидер в середине своей речи отвлекся на летающего комара. «Я хочу поймать этого комара. Мне это не нравится... Скажут, что это жестокость по отношению к животным. Не знаю... Нет, правда!» — отметил Трамп.

После этого он решил продолжить тему на другом примере с акулами. «Говорят: "о, акулы, мы должны защитить их". Я говорю: "Подождите минутку, подождите"». Далее он отметил, что некоторые зоозащитники готовы пойти на многое ради акул. «Я не большой поклонник акул, не знаю, сколько голосов я потеряю. Но мне звонят люди: "Сэр, у нас есть фонд спасения акул", на что я говорю: "Нет, спасибо, у меня есть и другие вещи, куда я могу внести свой вклад"», — пояснил он.

Сторми Дэниелс (она же Стефани Клиффорд) ранее в интервью In Touch Weekly говорила, что Трамп «в ужасе от акул». У Клиффорд и Трампа были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации. В Белом доме эти данные назвали ложью.