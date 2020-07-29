В США испугались вмешательства Китая в выборы через TikTok

Группа сенаторов из Республиканской партии США опасается, что Китай может вмешаться в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

Сенаторы Марко Рубио (штат Флорида), Кевин Крамер (штат Северная Дакота), Том Коттон (штат Арканзас), Тед Круз (штат Техас) и еще несколько их коллег обратились к администрации американского президента Дональда Трампа и попросили оценить опасность вмешательства Пекина. Они испугались, что с помощью TikTok китайские власти могут «посеять раздор среди американцев».

Отмечается, что законодатели передали письмо главам ФБР, Национальной разведке и министерству внутренней безопасности. В нем они указали на возможные случаи цензуры в TikTok, а также на якобы имевшие место попытки китайских властей манипулировать политическими дискуссиями. Помимо этого, сенаторы поинтересовались, собираются ли американские власти вводить санкции в отношении китайской компании ByteDance (разработчика TikTok), если попытки оказать влияние на избирательный процесс подтвердятся.

О планах запретить в США TikTok сообщил госсекретарь США Майк Помпео в начале июня. По его словам, Вашингтон действительно думает об ограничениях на установку китайских приложений, но никаких конкретных решений пока не принял. «[Вы можете установить TikTok], если вас не смущает, что личные данные окажутся в руках Коммунистической партии Китая», — сказал Помпео.

Китайское приложение уже постановили заблокировать в Гонконге. Такое решение было принято в связи с рассмотрением властями КНР закона о нацбезопасности.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, его разработчик — китайская компания ByteDance. В основном приложением пользуются подростки и дети младшего возраста.

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