Трамп объяснил планы запретить TikTok

США рассматривают возможность блокировки китайского приложения TikTok как способ отомстить Пекину за коронавирус. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Fortune.

«Это большой бизнес. Посмотрите, что случилось с Китаем с этим вирусом, что они сделали со страной и всем миром, позор», — объяснил Трамп. При этом президент США не раскрыл подробности такого решения.

О планах запретить в США TikTok ранее сообщил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, Вашингтон действительно думает об ограничениях на установку китайских приложений, но никаких конкретных решений пока не принял. «[Вы можете установить TikTok], если вас не смущает, что личные данные окажутся в руках Коммунистической партии Китая», — сказал Помпео.

Китайское приложение уже постановили заблокировать в Гонконге. Такое решение было принято в связи с рассмотрением властями КНР закона о нацбезопасности.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, его разработчик — китайская компания ByteDance. В основном приложением пользуются подростки и дети младшего возраста.

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