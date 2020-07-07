TikTok заблокируют в Гонконге

Официальные представители приложения TikTok сообщили, что в ближайшие дни сервис прекратит работу на территории Гонконга. Об этом сообщает Reuters.

В компании отметили, что решение о блокировке было принято в связи с рассмотрением властями КНР закона о нацбезопасности. Они также подчеркнули, что всегда принципиально отрицали возможность цензуры в приложении или предоставления персональных данных пользователей Китаю.

Представители мессенджера WhatsApp, в свою очередь, заявили о том, что им необходимо приостановить рассмотрение запросов властей о предоставлении персональных данных пользователей до тщательного изучения нового закона.

Ранее министерство информационных технологий Индии заблокировало 59 китайских мобильных приложений, в том числе и TikTok. Также в Индии нельзя будет воспользоваться мобильным приложением китайской социальной сети WeChat, браузером UC, сервисом микроблогов Weibo и другими приложениями. Кроме того, будет заблокирована игра Clash of Kings.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) решило принять резолюцию о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Согласно документу, резонансный законопроект будет разработан Постоянным комитетом ВСНП без участия парламента Гонконга и включен в его основной закон. Предположительно, это может произойти уже в августе 2020 года.

С помощью закона Китай сможет усилить контроль над регионом. Он включает строгий запрет на сепаратистскую деятельность и требование регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР.

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