Популярную соцсеть назвали сервисом-шпионом и обвинили в сборе данных

Мобильное приложение TikTok назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных. Об этом сообщает портал Rozetked со ссылкой на одного из пользователей Reddit.

Пользователь назвал себя программистом. Он заявил, что провел исследование работы соцсети и выяснил, что TikTok занимается сбором данных об аппаратных параметрах, об установленных на устройство приложениях, а также о сети. Кроме того, по его словам, соцсеть может получать данные о местонахождении пользователя.

Мужчина также рассказал, что провел исследование и других популярных приложений, включая Facebook, Twitter, Instagram и Reddit. Он отметил, что ни одно из них не собирает информацию в таких больших количествах, как TIkTok.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, его разработчик — китайская компания ByteDance. В основном приложением пользуются подростки и дети младшего возраста. В КНР существует своя версия программы — Douyin. Многие пользователи TikTok используют приложение для съемки коротких юмористических видео. Также они регулярно организуют челленджи — некое задание, которое может выполнить любой желающий и опубликовать видео в сети.

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