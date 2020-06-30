Индия заблокировала популярную соцсеть из-за угрозы безопасности

Министерство информационных технологий Индии заблокировало 59 китайских мобильных приложений. Об этом сообщает государственное Бюро прессы и информации страны.

Список подлежащих блокировке программ возглавила популярная соцсеть TikTok. Также в Индии нельзя будет воспользоваться мобильным приложением китайской социальной сети WeChat, браузером UC, сервисом микроблогов Weibo и другими приложениями. Кроме того, будет заблокирована игра Clash of Kings.

Как считает министерство, работа этих приложений наносит ущерб «суверенитету и целостности Индии», а также создает угрозу безопасности страны и общественному порядку.

В заявлении указывается, что в координационный центр по борьбе с киберпреступностью МВД Индии поступило много обращений от граждан, которые выразили обеспокоенность из-за политики некоторых приложений в отношении безопасности данных и конфиденциальности.

Ранее мобильное приложение TikTok назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных. Один из пользователей Reddit, назвавший себя программистом, заявил, что провел исследование работы соцсети и выяснил, что TikTok занимается сбором данных об аппаратных параметрах, об установленных на устройство приложениях, а также о сети. Кроме того, по его словам, соцсеть может получать данные о местонахождении пользователя.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, его разработчик — китайская компания ByteDance. В основном приложением пользуются подростки и дети младшего возраста.

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