Twitter забанил популярный новостной сайт после обвинений в киберпреступлениях

Социальная сеть Twitter заблокировала несколько учетных записей независимого палестинского новостного сайта Quds News Network, сообщает Al Jazeera.

Аналогичные меры приняла администрация Facebook после того, как в Палестине сайт внесли в список запрещенных, обвинив в нарушении закона о киберпреступности на Западном берегу реки Иордан. При этом палестинские активисты утверждают, что такое решение стало реакцией на критику политики президента Палестины Махмуда Аббаса, передает Al Jazeera.

Журналист Ахмед Джаррар назвал политику властей трусливой. «Мы думали, что в Twitter больше свободы выражения, чем в Facebook», — посетовал он.

На аккаунты Quds News Network были подписаны сотни тысяч пользователей.

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