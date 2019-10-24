Россиянам разрешили пользоваться заблокированным Telegram

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин заявил РИА Новости, что попытки блокировки мессенджера Telegram не означают запрет на его использование в России.

По его словам, решение о блокировке технического сервиса не предполагает, что пользователям будет запрещено обмениваться сообщениями. «Одно другому не противоречит. [Использование Telegram в России] законно, да», — сказал чиновник.

21 октября спецпредставитель президента России Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков также напомнил, что Telegram не запрещен для использования на территории страны. По его словам, сеть из более 150 российских университетов использует для своего управления именно этот мессенджер.

В апреле 2018 года Таганский суд вынес решение о блокировке Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Они позволили бы силовикам получить доступ к переписке пользователей. Несмотря на ограничения, мессенджер все еще доступен россиянам.

Попытки блокировать Telegram привели к ограничениям доступа к сторонним сайтам. Спустя несколько месяцев сотрудники Роскомнадзора отказались от практики «веерных блокировок». 8 октября 2019 года в Роскомнадзоре заявили о создании новой системы противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram в течение года.

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