Роскомнадзор перейдет от блокировок к серьезным штрафам

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о планах российских властей перейти от блокировок в интернете к серьезным штрафам, передает ТАСС. Об этом он сказал на шестой конференции по управлению интернетом, проходящей в китайском поселке Учжэнь.

По его словам, в России проходит обсуждение законопроект, по которому компании, нарушающие законы в сфере интернет-регулирования, должны будут платить «достаточно серьезные штрафы». Глава Роскомнадзора назвал такие меры «экономическим рублем».

Материалы по теме Фильтруй базар Тюрьма за порно и запрет мемов. Выживать в интернете стало сложнее «Интернет потерпел крах» В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись

«Мне кажется, это очень серьезный и эффективный шаг вперед», — подчеркнул Жаров. Руководитель ведомства также уточнил, что это «более цивилизованный метод». По словам Жарова, в условиях текущих изменений внутри интернета отвечающим за безопасность сети ведомствам необходимо добиваться всестороннего соблюдения законодательства.

Жаров подчеркнул, что все должны соблюдать местное законодательство, иначе действия компаний «несут за собой порицание», причем это могут быть не только штрафы, но и «иные меры».

Ранее глава Роскомнадзора заявлял о планах ведомства полностью заблокировать в России мессенджер Telegram с помощью новой системы. Приложение начали блокировать в апреле 2018 года за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, однако мессенджер все еще работает у россиян.

В июне в Госдуму был внесен законопроект о требовании к интернет-компаниям по локализации баз данных россиян на территории России. По российскому законодательству, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их внутри страны, но наказания за неисполнение таких требований предусмотрено не было.

За отказ хранить персональные данные предлагается штрафовать юридические лица на сумму от 2 миллионов до 6 миллионов рублей. 10 сентября нижняя палата парламента поддержала законопроект в первом чтении. Для принятия Госдумой законопроекту необходимо пройти три чтения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!