Госдума поддержала миллионные штрафы за хранение данных россиян за рубежом

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении многомиллионных штрафов за нарушения при хранении персональных данных россиян. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Авторы инициативы — депутаты фракции «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов. За отказ хранить персональные данные россиян на территории страны они предлагают штрафовать юридические лица на сумму от 2 миллионов до 6 миллионов рублей. Повторное нарушение должно караться штрафом от 6 миллионов до 18 миллионов рублей.

Законопроект намерен ввести в российское законодательство требование к интернет-компаниям по локализации баз данных россиян на территории России. В пояснительной записке отмечается, что пока за неисполнение таких требований наказания не предусмотрено.

Ранее за подобное нарушение штрафовали по другой статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — «о непредоставлении информации» (статья 19.7). Штраф по этой статье для юридических лиц составляет от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

В апреле по этой статье были оштрафованы социальные сети Facebook и Twitter. Им предписали выплатить по 3 тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей.

Согласно российскому законодательству, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны.

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