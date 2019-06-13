Штрафы за хранение данных россиян за рубежом предложили увеличить в тысячи раз

В Госдуму внесен законопроект о повышении максимального штрафа за отказ хранить на территории России персональные данные россиян. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

С инициативой выступили депутаты фракции «Единая Россия» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов. Изменения предлагается внести в статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП России), посвященной нарушениям в области персональных данных. Депутаты предложили добавить части 8 и 9.

Отказ от хранения персональных данных россиян на территории страны предлагается наказывать штрафом для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 2 миллионов до 6 миллионов рублей.

При этом за повторное нарушение планируются штрафы для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а для юрилиц — от 6 до 18 миллионов рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ранее за неисполнение требований о локализации баз данных россиян наказания предусмотрено не было. Фактически интернет-компании наказывались по другой статье — о непредоставлении информации (статья 19.7 КоАП России). Максимальный штраф по этой статье для граждан составляет от 100 до 300 рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 рублей, а для юридических лиц — от 3 до 5 тысяч рублей.

В апреле по этой статье в России были оштрафованы социальные сети Facebook и Twitter. Им предписали выплатить по 3 тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей. Решение в отношении Twitter было принято 5 апреля, а в отношении Facebook — 12 апреля.

Согласно российскому законодательству, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны.

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