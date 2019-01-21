В России возбудили дела против Facebook и Twitter

Роскомнадзор уличил социальные сети Facebook и Twitter в нарушении российского закона о локализации баз данных. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, в отношении компаний заведены административные дела.

Ампелонский уточнил, что служба не получила содержательных ответов по этому вопросу от Twitter и Facebook. Он подтвердил, что 21 января 2019 года Роскомнадзор начнет административное производство в отношении компаний.

В формальных ответах компаний не содержалось никакой конкретной информации об исполнении российского закона, по которому персональные данные россиян должны храниться на территории России, утверждают в ведомстве.

В декабре 2018 года руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство направило Twitter и Facebook требования о соблюдении этого закона. Ведомство ожидало получить юридически значимые ответы от компаний до 17 января 2019 года.

В противном случае в отношении компаний обещали возбудить административные дела. Им грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Позднее надзорная служба определит сроки, в которые социальные сети буду обязаны исполнить закон о локализации данных.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!