Роскомнадзор снова потребовал от Google выполнять российские законы

Роскомнадзор во второй раз направил в Google требование фильтровать поисковую выдачу. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского сообщает ТАСС.

В документе, отправленном в Google, служба напомнила поисковику о необходимости присоединиться к российской госсистеме фильтрации контента. Она позволяет ограничить доступ пользователей к запрещенной информации. В данный момент такие данные можно найти в поисковой выдаче Google.

Ранее корпорация проигнорировала требования Роскомнадзора. Ведомство обязало Google выплатить штраф в размере полумиллиона рублей. Компания должна оплатить данную сумму до 20 февраля текущего года. По словам Ампелонского, штраф еще не погашен.

В ноябре 2018 года заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин провел совещание с представителем Google Дороном Авни. Тогда сотрудник организации заверил сотрудников ведомства, что корпорация готова выполнить требования российского законодательства.

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