Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей

Роскомнадзор обязал компанию Google выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Как заявил руководитель ведомства Александр Жаров, причиной стало нарушение российских законов. Его слова приводит ТАСС.

Глава надзорного органа уточнил, что поисковая выдача Google не фильтруется для российских пользователей. Среди предлагаемых юзерам ссылок можно встретить запрещенный на территории страны контент.

Жаров сообщил, что Роскомнадзор может подать еще один административный иск против IT-корпорации. Федеральная служба намерена добиваться от Google исполнения российских законов.

В ноябре замглавы ведомства Вадим Субботин провел переговоры с директором департамента по взаимодействию с органами государственной власти Google Дороном Авни. Представитель IT-компании заявил, что организация готова выполнять законодательные требования России.

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