Пользователей карт Google поманили «бесплатными призами»

Пользователи карт Google пожаловались на обилие фейковых уведомлений, которые они получают от сервиса. Они вынуждают юзеров поделиться своим местоположением с неизвестными. Первым на проблему обратил внимание один из посетителей имиджборда Reddit.

Со слов юзера под ником invisibowl, несколько дней назад он получил сообщение о некоем «бесплатном призе от Google». Пользователь решил, что речь идет о виртуальном подарке.

«Как только я нажал на него, оказалось, что это пользователь с именем "Вы получили бесплатный приз", а карты предложили мне поделиться с ним своим местоположением», — сообщил invisibowl.

Пользователь тут же заблокировал все уведомления от карт Google, чтобы не стать жертвой мошенников. Он рассказал о произошедшем на форуме и спросил, сталкивались ли с этим другие юзеры.

Некоторые пользователи принялись шутить, что invisibowl упустил возможность быстро обогатиться, однако большинство отнеслись к спам-рассылке серьезно. Многие сообщили, что уже сталкивались с подобными уведомлениями.

По данным портала BleepingComputer, в последнее время подобные сообщения получают пользователи Android и iOS. В основном это различные поздравления, обещающие выплаты и подарки. Что следует за выдачей геолокации сервису — неизвестно.

Ранее пользователи Google Maps по всему миру заметили, что сервис помечает некоторые учреждения значком свастики. Такие пометки появились над зданиями в нескольких европейских и американских городах.

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