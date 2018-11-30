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На картах Google обнаружили затонувший город

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Youtube / MrMBB333

Блогер под ником MrMBB333 обнаружил на спутниковых снимках Google Earth следы затонувшего города. Видео с доказательствами своей находки он опубликовал на YouTube.

Пользователь увидел геометрически правильные очертания «города» в океане неподалеку от американского Лос-Анджелеса. Длина поселения — почти миля (1,6 километра), ширина — полмили.

Океанское дно на месте предполагаемого города ровное. По мнению автора канала, город был построен по принципу древних европейских городов. В качестве примера юзер привел старинное римское сооружение, которое также было окружено стенами и имело строгую геометрическую форму.

Город находится на глубине почти 30 метров, расстояние от суши — полторы мили (2,4 километра).

За несколько дней видео собрало почти 50 тысяч просмотров. Комментаторы похвалили расследовательский талант автора видео. Некоторые предположили, что теперь администрация Google удалит это изображение, чтобы пользователи никогда не узнали правду.

Ранее журналисты обнаружили на картах Google Earth «мертвую зону» — область, изображение которой цензурировалось почти десять лет. Выяснилось, что на территории расположен американский военный полигон.

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