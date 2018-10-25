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Пропавший самолет разглядели на картах Google

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Британский сыщик-любитель рассказал, что обнаружил на картах Google обломки самолета Boeing 777, который следовал рейсом Malaysia Airlines MH370 и пропал с радаров в марте 2014 года. Об этом пишет The Sun.

По словам мужчины, он разглядел контуры затонувшего лайнера в Андаманском море у берегов Таиланда и Мьянмы. Журналисты обратились с находкой британца к эксперту, который работает в сфере авиационной безопасности. Тот подтвердил теорию об упавшем в море самолете и заявил, что на снимке действительно может находиться MH370.

«Это была одна из его грубых радарных позиций… У меня такое чувство, что это может быть он. Все дело в его форме», — заявил специалист.

Boeing исчез в марте 2014 года во время рейса Куала-Лумпур — Пекин с 239 людьми на борту. За четыре года с момента пропажи самолета появились множество теорий о том, где он может находиться.

Ранее пользователи карт Google уже неоднократно «находили» самолет в разных уголках планеты. В марте австралийский специалист по расследованию авиакатастроф Питер Макмэхон разглядел очертания лайнера в 16 километрах к югу от небольшого сейшельского острова Раунд. Однако в действительности его там не нашли.

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