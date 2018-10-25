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На картах Google обнаружена «мертвая зона»

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На картах Google Earth была обнаружена «мертвая зона» — область, изображение которой не обновлялось более восьми лет. Как выяснили журналисты издания Motherboard, на этой территории расположен американский военный полигон.

Карта местности на юго-западе штата Невада выглядела одинаково с 2008 по 2016 год. Этот фрагмент подвергался цензуре.

Для того чтобы понять, как цензурируются карты, редакция Motherboard приобрела спутниковый снимок местности, сделанный в 2013 году. Его цена составила почти две тысячи долларов. Журналисты планировали получить эксклюзивные авторские права на фотографию и перепродать ее Google за один доллар. Они надеялись, что тогда брешь в карте будет закрыта.

Однако, ознакомившись с контрактом, репортеры обнаружили, что они не могут получить все права на изображение. Им предлагалась лишь его аренда. Юристы подтвердили, что снимок может быть изъят.

Чтобы избежать проблем с властями, редакция опубликовала только скриншот этого снимка и рассказала о случившемся. «Мы, пара неспециалистов, не знаем, демонстрирует ли изображение что-то важное для национальной безопасности (и никто не дал нам информацию об этом)», — заметили репортеры.

Карты Google Earth составлены из спутниковых и аэроснимков. Компания покупает их у различных поставщиков: бизнес-организаций, правительственных организаций, научных институтов и других. «Это Земля Google, а не наша», — с сожалением заключили журналисты в своем расследовании.

Ранее стало известно о планах Министерства обороны Бельгии подать в суд на Google за отказ размыть фотографии со спутников в картографических сервисах. Модераторы сервисов не замазали изображения важных военных объектов, среди которых авиабазы и атомные электростанции.

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